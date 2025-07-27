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Giresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Giresun&#039;da şarampole devrilen otomobilde can pazarı: Yaralılar var
Trafik Kazası, Giresun, Bulancak, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, Bektaş Yaylası yolu Şemsettin mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Züfer Okay yönetimindeki otomobil, Bektaş Yaylası yolu Şemsettin mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Burak Savaşkan, Sevgi Okay, Mustafa Kayra ve Nehir Yeşiltepe yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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