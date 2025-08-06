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Gittiği piknik kabusa dönüştü! Sular yükseldi, 1,5 kilometre ötede yaralı bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gittiği piknik kabusa dönüştü! Sular yükseldi, 1,5 kilometre ötede yaralı bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde piknik yaparken suların yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan Mahmut Pehlivanoğlu, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince 1,5 kilometre ileride yaralı halde bulundu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde piknik yaptıkları alanda ırmak sularının bir anda yükselmesiyle mahsur kalan 1 kişi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi İlçesin Berke Barajı altında bulunan alana arkadaşlarıyla piknik yapmak için giden Mahmut Pehlivanoğlu, suların düşük seviyede olmasından dolayı karşı kıyıya geçti.

Gittiği piknik kabusa dönüştü! Sular yükseldi, 1,5 kilometre ötede yaralı bulundu - 1. Resim

Mahmut Pehlivanoğlu, suların bir anda yükselmesiyle bulundukları noktada mahsur kaldı. Arkadaşların çabası yetersiz kalan ve yüzme bilmeyen Pehlivanoğlu bir anda akan suya kapılarak gözden kayboldu.

Gittiği piknik kabusa dönüştü! Sular yükseldi, 1,5 kilometre ötede yaralı bulundu - 2. Resim

1 BUÇUK KİLOMETRE İLERİDE YARALI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Pehlivanoğlu son görüldüğü noktanın 1 buçuk kilometre ilerisinde yaralı halde bulundu. Arazi şartlarının zor olmasından dolayı yaralı ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden ambulansa taşınarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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