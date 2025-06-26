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Hatay'da uçuruma devrilen otomobilde can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hatay&#039;da uçuruma devrilen otomobilde can pazarı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Şakir Yıldırım idaresindeki otomobil, Yaylacık Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kişi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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