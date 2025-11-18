Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 47 kişi tutuklandı.

Son iki hafta içinde, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlarda, 2 bin 386 düzensiz göçmen ve 69 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 47’si tutuklanırken, 22’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ayrıca 89 araç ve 6 bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı.

SEVDA KILIÇ

