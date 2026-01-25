Sivas'ta 75 yaşındaki bir vatandaşın rahatsızlanması, yoğun kar nedeniyle hayati bir mücadeleye dönüştü. Köy yollarının kapalı olması nedeniyle köylüler, hastayı saatlerce taşıyarak hastaneye ulaştırdı.

Sivas’ın Pazarcık köyünde yaşayan 75 yaşındaki H.K. rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ancak köy yollarının yaklaşık 1 metreyi bulan karla kaplı olması, müdahaleyi güçleştirdi.

HASTAYI KÖYLÜLER TAŞIDI

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, köy sakinleri de çaresizce harekete geçti. H.K., yakınları ve köylüler tarafından yol ayrımına kadar taşındı. Bu zorlu mücadele yaklaşık 4 saat sürdü.

Yolun açılmasının ardından ambulansla alınan H.K., Zara Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yapılan kontrollerde yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

