Kar yolları kapattı, köylüler hastayı sırtladı
Sivas’ın Pazarcık köyünde yaşayan 75 yaşındaki H.K. rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Ancak köy yollarının yaklaşık 1 metreyi bulan karla kaplı olması, müdahaleyi güçleştirdi.
HASTAYI KÖYLÜLER TAŞIDI
İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu açmak için yoğun bir çalışma başlatırken, köy sakinleri de çaresizce harekete geçti. H.K., yakınları ve köylüler tarafından yol ayrımına kadar taşındı. Bu zorlu mücadele yaklaşık 4 saat sürdü.
Yolun açılmasının ardından ambulansla alınan H.K., Zara Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Yapılan kontrollerde yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.