Kocaeli'de feci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Y.G. bıçakla üvey oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, şüpheli Y.G'yi olay yerinde gözaltına aldı.