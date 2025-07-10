Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kocaeli'de feci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kocaeli'de feci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kocaeli&#039;de feci olay: Tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakladı
Kocaeli, Kartepe, Bıçaklama, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey oğlunu göğsünden bıçakla yaraladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Araklı Sokak'ta Y.G. ile üvey oğlu Ferhat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Y.G. bıçakla üvey oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, şüpheli Y.G'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Macron ve Starmer'den İsrail'i kızdıracak sözler: "Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerek!"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kırşehir'de bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı - 3. SayfaBahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdıİstanbul istikameti trafiğe kapandı! Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını - 3. SayfaAnadolu Otoyolu'nda otobüs cayır cayır yandıMinibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündü! Feci kaza can pazarı kuruldu - 3. SayfaMinibüsle çarpışan otomobil ikiye bölündüAnkara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 3. SayfaAnkara’da yolcu otobüsünde yangın paniğiGiresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaGiresun'da yamaçtan yuvarlanan araçta can pazarı!Adana'da korkunç kaza! Piknikten dönerken uçuruma yuvarlandılar - 3. SayfaPiknikten dönerken uçuruma yuvarlandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...