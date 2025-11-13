Adana'da eski iş arkadaşları arasında telefonda başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ahmet Balçık'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Y.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin, "Öldürmek istemiyordum, ani gelişti" dediği öne sürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 7 Kasım günü korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, eskiden aynı iş yerinde çalışan kurye Ahmet Balçık (27) ile Y.A. cep telefonu ile görüşürken birbirlerine küfür etti. Küfürleşmenin ardından Balçık ve Y.A., telefondan sözleşip kavga etmek için buluştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Buluşma yerine gelen ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Y.A. eski iş arkadaşı Balçık'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç adam hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen Balçık kurtarılamadı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheli Y.A.'ın peşine düştü. Yapılan çalışmaların ardından Y.A.'nın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli olayda kullandığı suç aleti ve bir miktar uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

ÖLDÜRMEK İSTEMİYORDUM, PİŞMANIM

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Burada yapılan sorgusunda Y.A.'nın "Öldürmek istemiyordum, her şey ani gelişti. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

