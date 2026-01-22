Antalya’da bir otelde konaklayan 39 yaşındaki Recep Bektaş, odasının banyosunda ölü bulundu. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine Cinayet Büro ekipleri olay yerine sevk edilirken, Bektaş’ın Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan güvenlik kameraları ve giriş çıkış kayıtları da ortaya çıktı.

Feci olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 703. Sokak'taki bir otelde meydana geldi.

YERDE YATARKEN BULDU

Edinilen bilgilere göre, otelde temizlik yapan görevli, odaya girdiğinde banyoda bir kişinin yüzüstü yerde yattığını fark etti. Durumun otel yetkililerine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine otele sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINDA DARBE İZİ TESPİT EDİLDİ

Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı otele çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin 39 yaşındaki Recep Bektaş olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Bektaş'ın düşmeye bağlı olarak baş bölgesinde darbe izi ve kan izleri bulunduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENDİ

Yapılan araştırmada, Bektaş'ın dün akşam saat 19.00 sıralarında otele giriş yaptığı, kısa süre sonra markete gitmek amacıyla otelden ayrıldığı ve bir süre sonra yeniden otele döndüğü öğrenildi. Güvenlik kamerası ve giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu odaya Bektaş'tan başka herhangi bir kişinin giriş ya da çıkış yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Kimlik tespitinin ardından durumu öğrenen Bektaş'ın erkek kardeşi olay yerine geldi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından Bektaş'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

