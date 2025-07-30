Otobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın kullandığı yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Ekiplerin çalışmalarında; 26 Temmuz günü Dörtyol'da durdurulan yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan T.K., S.A. ve M.C.‘nin kullandıkları yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir