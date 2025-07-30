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Otobüsteki yolcunun kullandığı yastıktan uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu, Skunk, Hatay, Otobüs, Kaçakçılık, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan şahsın kullandığı yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekiplerin çalışmalarında; 26 Temmuz günü Dörtyol'da durdurulan yolcu otobüsünde, yolcu olarak bulunan T.K., S.A. ve M.C.‘nin kullandıkları yastığın içinden 1 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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