Otoyolda şarampole devrilen otomobilde can pazarı! Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde M.Y. idaresindeki otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir