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Otoyolda şarampole devrilen otomobilde can pazarı! Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Otoyolda şarampole devrilen otomobilde can pazarı! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde M.Y. idaresindeki otomobil, Adapazarı Gişeleri mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otoyolda şarampole devrilen otomobilde can pazarı! Yaralılar var - 1. Resim

Kazada sürücü ile araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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