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Sahibi vefat etti, levye ile kapıyı kırıp evi sahiplendiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sahibi vefat etti, levye ile kapıyı kırıp evi sahiplendiler!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in Fevziçakmak Mahallesi'nde, sahiplerinin vefatının ardından boş kalan müstakil bir eve kimliği belirsiz kişilerin levye ile kapıyı kırarak yerleştiği tespit edildi. Durumu fark eden mahalle muhtarı Ayşe Çıraklı, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak evin boşaltılması için çalışma yürüttü.

Eskişehir'de, sahipleri vefat ettikten sonra boş kalan müstakil eve yabancı şahısların levye yardımıyla girdiğini ve binaya yerleştiğini gören Fevziçakmak Mahallesi'nin muhtarı, durumu polise bildirdi.

Sahibi vefat etti, levye ile kapıyı kırıp evi sahiplendiler! - 1. Resim

Fevziçakmak Mahallesi Zorlutuna Sokak üzerinde bulunan 28 kapı numaralı müstakil evin sahibi vefat ettikten sonra kapı kilitlenmiş, bina boş kalmıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Ayşe Çıraklı, bina kapısında zorlama izleri tespit etti.

Sahibi vefat etti, levye ile kapıyı kırıp evi sahiplendiler! - 2. Resim

LEVYE İLE KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRMİŞLER

Binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerin levye ile kapıyı açarak ve içeride ikamet etmeye başlandığını öğrenen muhtar, durumu polis ekiplerine ihbar ederek, evin boşaltılması yönünde çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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