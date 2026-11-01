Şanlıurfa'da acı kaza! 29 yaşındaki öğretmen feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeki motosikletin bariyere çarpması sonucu öğretmen Ali Fırat Dilsiz hayatını kaybetti. 29 yaşındaki öğretmenin ölümü, yakınlarını ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu.

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Kent kırsalındaki bir okulda öğretmenlik yapan Ali Fırat Dilsiz (29) yönetimindeki 63 Y 3449 plakalı motosiklet, Karaköprü ilçesine bağlı Büyükalanlı Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Genç öğretmenin ani ölümü başta yakınları ve öğrencileri olmak üzere eğitim camiasında üzüntüye sebep oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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