Siirt'te şarampole devrilen araçta can pazarı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir