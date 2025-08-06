Siirt'te şarampole devrilen araçta can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.