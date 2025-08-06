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Siirt'te şarampole devrilen araçta can pazarı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Siirt&#039;te şarampole devrilen araçta can pazarı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Siirt'in Eruh ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Murat G'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen hafif ticari araç, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Siirt'te şarampole devrilen araçta can pazarı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Kazada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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