Sivas'ta tırın dorsesinden 25 düzensiz göçmen çıktı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tır şoförü tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sivas'ta Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurulan E.A. yönetimindeki tırın dorsesinde arama yaptı.
25 GÖÇMEN YAKALANDI
Tırın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 25 Afganistan uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan tır şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
