Tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılarak can verdi

Uşak'ın Eşme ilçesinde tamir için çıktığı aydınlatma direğinde elektrik akımına kapılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mustafa Duman (27), tamir için sepetli vinçle Yeleğen beldesi Kuştepe mevkisinde yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çıktı.

Duman, tamir sırasında henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Duman, ambulansla kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.