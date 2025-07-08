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Tokat'ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat&#039;ta kanyondaki şelaleden düşen kişi feci şekilde can verdi
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kanyonda dengesini kaybederek suya düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Doğa gezisi ve piknik için ailesiyle birlikte Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu'na giden Turan Başaran (44), bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten suya düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tokat Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kanyonda yaptığı arama çalışmaları sonucunda Turan Başaran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Başaran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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