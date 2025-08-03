Trabzon'da acı olay: Teleferikte akıma kapılan çift can verdi

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Fındıcak Köyü'nde bahçedeki yük taşıma teleferiğinde elektrik akımına kapıldığı iddia edilen çift hayatını kaybetti.

İddiaya göre, fındık bahçesinde çalışan Hüseyin Öztürk ve eşi Ayşe Küçük Öztürk yük taşıma teleferiğinde elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından bahçede hareketsiz halde bulunan çift için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin ve Ayşe Küçük Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.