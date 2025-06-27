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Van Gölü'nde can pazarı: Sürüklenen genç son anda kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Van Gölü&#039;nde can pazarı: Sürüklenen genç son anda kurtarıldı
Acil Durum, Kurtarma, Van Gölü, Hipotermi, Bitlis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nde yüzerken açığa sürüklenen 18 yaşındaki genç, polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Hipotermi geçiren genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen genç, polis ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'ın Adabağ köyü mevkisinde can simidiyle Van Gölü'nde yüzen 18 yaşındaki S.B, bir süre sonra açıklara sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Limanı Şubesine ait bot bölgeye sevk edildi.

Yürütülen çalışma sonucu saat 19.00 sıralarında Van Gölü açıklarında bulunan S.B, ekiplerce sudan çıkarıldı. Hipotermi geçirdiği belirlenen ve bota alınarak kıyıya getirilen S.B, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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