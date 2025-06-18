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Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zonguldak&#039;ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zonguldak Alaplı'da bir otomobil şarampole devrildi. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ş.D'nin kullandığı 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasındaki yolda şarampole devrildi.

Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.D. ve T.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var - 2. Resim

Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var - 3. Resim

Zonguldak'ta feci kaza! Otomobil şampolden uçtu, yaralılar var - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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