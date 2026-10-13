110 bin TL verecekler! Ne sınav var ne mülakat: Tek yapmanız gereken şey koklamak

5-7 GÜNLÜK İŞE 110 BİN TL!

Visit Turku Archipelago'nun resmi iş ilanına göre seçilecek kişi, Mayıs veya Haziran 2027'de Finlandiya'ya davet edilecek.

Görev yalnızca 5 ila 7 gün sürecek.

Söz konusu süre karşılığında çalışana brüt 2 bin euro, yani yaklaşık 110 bin 678 TL ödenecek. Ayrıca yasal tatil tazminatı da verilecek.

Seyahat ve konaklama masraflarının tamamı kuruluş tarafından karşılanacak.

İş, belirli süreli resmi bir sözleşmeyle yürütülecek. Dolayısıyla teklif, aylık maaş değil, kısa süreli görevin tamamı için ödenecek ücreti kapsıyor.