110 bin TL verecekler! Ne sınav var ne mülakat: Tek yapmanız gereken şey koklamak
Finlandiya'nın Turku Takımadaları'nda faaliyet gösteren Visit Turku Archipelago, dünyanın en sıra dışı iş ilanlarından birini yayımladı.
Bölgeyi dünyanın en güzel kokan turizm merkezi olarak tanıtmayı hedefleyen kuruluş, bunun için özel bir çalışan arayışına girdi.
"Nen" (Burun) adı verilen pozisyonda çalışacak kişi, takımadaları gezerek çevresindeki kokuları değerlendirecek ve deneyimlerini kayıt altına alacak.
Deniz havası, çam ormanları, geleneksel Finlandiya saunaları ve taze pişmiş ekmek kokusu, seçilecek kişinin inceleyeceği unsurlar arasında bulunuyor.
Kuruluş, sıra dışı görev için profesyonel koku uzmanlığı şartı da aramıyor.
5-7 GÜNLÜK İŞE 110 BİN TL!
Visit Turku Archipelago'nun resmi iş ilanına göre seçilecek kişi, Mayıs veya Haziran 2027'de Finlandiya'ya davet edilecek.
Görev yalnızca 5 ila 7 gün sürecek.
Söz konusu süre karşılığında çalışana brüt 2 bin euro, yani yaklaşık 110 bin 678 TL ödenecek. Ayrıca yasal tatil tazminatı da verilecek.
Seyahat ve konaklama masraflarının tamamı kuruluş tarafından karşılanacak.
İş, belirli süreli resmi bir sözleşmeyle yürütülecek. Dolayısıyla teklif, aylık maaş değil, kısa süreli görevin tamamı için ödenecek ücreti kapsıyor.
NE SINAV VAR NE MÜLAKAT!
İlanın en sıra dışı ayrıntılarından biri de işe alım yöntemi oldu.
Kuruluş, adaylarla herhangi bir iş görüşmesi yapmayacak. Seçim yalnızca sosyal medyada yayımlanan başvuru videosu ve internet üzerinden doldurulan form üzerinden gerçekleştirilecek.
Adayların Instagram veya TikTok hesaplarından kısa bir video paylaşması gerekiyor.
Videoda adayın seçtiği herhangi bir nesneyi koklaması, kokuyu tarif etmesi ve değerlendirmesi isteniyor.
Başvurularda koklama tekniği, anlatım becerisi, kamera karşısındaki performans ve sosyal medya kullanımı değerlendirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İşe başvuracak kişilerin en az 18 yaşında olması gerekiyor.
Ayrıca adayların Finlandiya'da yasal çalışma hakkına sahip olması ve 2027'deki çalışma dönemi boyunca müsait bulunması şart koşuluyor.
Başvuru yapacak kişilerin fotoğraf ve video çekebilecek bir telefona veya benzer bir ekipmana sahip olması da isteniyor.
Profesyonel parfüm uzmanlığı ya da koku alanında diploma şartı bulunmuyor.
BAŞVURULAR 25 EKİM'DE SONA ERİYOR
Adayların hazırladıkları videoyu Instagram veya TikTok üzerinden paylaşırken @saaristo_finland hesabını etiketlemesi ve #SaaristoNoseJob etiketini kullanması gerekiyor.
Videonun görülebilmesi için sosyal medya hesabının herkese açık olması şart.
Ardından adayların saaristo.fi/nosejob adresindeki başvuru formunu doldurması ve video bağlantısını eklemesi gerekiyor.
Son başvuru tarihi 25 Ekim 2026 olarak açıklandı.
Başvuru yapan herkese 10 Kasım'a kadar e-posta yoluyla dönüş yapılacak. Seçilen kişinin ise 17 Kasım'da duyurulması planlanıyor.
DÜNYANIN GÖZÜ BU İŞ İLANINDA
Finlandiya merkezli Aamuset'in haberine göre sıra dışı işe alım kampanyası, kısa sürede uluslararası basının gündemine taşındı.
BBC Global News Podcast'in de yer verdiği kampanya, Avustralya'dan İtalya'ya kadar birçok ülkede ilgi gördü.
Visit Turku Archipelago'nun verilerine göre kampanyayla ilgili haberlerin hesaplanan erişimi 100 milyonu aştı.
Kampanyanın tanıtım filminde ise Matrix filmlerinden tanınan Fransız oyuncu Lambert Wilson rol aldı.
Visit Turku Archipelago CEO'su Kristiina Kukkohovi, amaçlarının Turku Takımadaları'nı uluslararası turizm pazarında farklı bir yöntemle tanıtmak olduğunu söyledi.
KOKLADIĞI YERLERİN REHBERİNİ HAZIRLAYACAK
İşe alınacak kişi, 2027 yazında Turku Takımadaları'nı ziyaret ederek bölgenin kokularını değerlendirecek.
Deneyimlerini fotoğraf ve videolarla kaydedecek, ardından en beğendiği kokuları ve bunların bulunduğu yerleri içeren bir rehber hazırlanmasına katkıda bulunacak.
Hazırlanacak koku rehberi, bölgenin turizm tanıtımında kullanılacak.