19 ülke, 23 liman dolaştı, şimdi eve dönüyor... TCG Kınalıada yarın Foça’da demir atacak!

Japonya dönüşü batan Ertuğrul fırkateyninin anısına Uzak Doğu’ya tarihî bir sefere çıkan TCG Kınalıada, 19 ülke, 23 limandan oluşan rotasını tamamladı...

YEŞİM ERASLAN ANKARA - TCG Kınalıada korveti, 1890’da Japonya’ya giden ancak dönüş yolunda batan Ertuğrul fırkateyninin anısına Uzak Doğu’ya çıktığı tarihî seferi yarın tamamlıyor.

Japonya’ya 134 yıl önce iadeiziyaret gerçekleştiren Ertuğrul fırkateyni dönüş yolunda yakalandığı fırtına sonucu kayalıklara çarparak batmış, kazada 540 denizci şehit olmuştu. TCG Kınalıada korveti, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin 100’üncü yıl dönümü çerçevesinde Ertuğrul fırkateyni ile aynı rota üzerinden Japonya’ya doğru 8 Nisan’da yola çıktı. İzmir Foça’dan uğurlanan TCG Kınalıada (F-514), yaklaşık 4,5 ay süren ziyaret boyunca 19 ülke limanına demirledi. Japonya seyri boyunca görevlerini başarı ile tamamlayan korvet, yarın Foça Limanı’na aborda olacak.

TCG Kınalıada, ziyaret ettiği limanlarda; Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırdı. Yerli ve millî platformları tanıtan korvet, ikili ilişkileri geliştirmeye de katkı sağladı. Ziyaret edilen ülkelerin deniz kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler de gerçekleştiren korvet, ayrıca deniz haydutluğu ile mücadele çerçevesinde Birleşik Görev Gücü 151’e (CTF 151) destek verdi. TCG Kınalıada, Aden Körfezi ve Somali’nin doğu kıyılarında gerçekleşecek deniz haydutluğu saldırılarına karşı görevini de başarıyla tamamladı.

Ertuğrul fırkateyninin 1890’da çıktığı Japonya seferinin ardından 1990’da ve 2000’de TCG Turgutreis, 2011’de TCG Gemlik ve 2015’te TCG Gediz, Japonya seferi yapmıştı. TCG Kınalıada’nın ziyareti, Japonya’ya düzenlenen beşinci sefer oldu.