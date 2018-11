Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSTANBUL

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs adası açıklarında tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetleri, Akdeniz’de suların ısıtmaya devam ediyor. Türkiye’nin uyarılarını dikkate almayan ve uluslararası konsorsiyumlarla savaş gemileri eşliğinde sondaj faaliyetleri yürüten Rumların faaliyetleri her geçen gün gerginliği tırmandırıyor.

Türkiye’nin uyarılarına rağmen Amerikan Exxon Mobil petrol şirketi Kıbrıs açıklarında 10. parselde arama faaliyetlerine başladı. Bunun üzerine bölgeye Türk donanması eşliğinde giden sismik araştırma gemisi Barbaros 4. parselde faaliyetlerine başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e, Türkiye’nin 4. parselde başlattığı faaliyetler soruldu. Sözcü, ‘bölgede tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılması’ çağrısında bulundu. “ABD, bölgede tansiyonu yükseltecek faaliyet ve söylemlerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor” diyen Nauert, “ABD’nin Kıbrıs ile ilgili politikası net ve bu değişmedi. ABD, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgedeki kaynaklarını kullanma hakkını destekliyor. Bu kaynaklar tüm ada halkı tarafından eşit şekilde paylaşılmalı” dedi.

YILDIRIM’DAN UYARI: ANINDA KARŞILIK VERİRİZ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki törende yaptığı konuşmada, konuya ilişkin şu uyarılarda bulundu: “Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney’in anlaşması gerekiyor. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz’de KKTC’nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir.”

İNGİLİZ DENİZALTI DA GELDİ

Bu arada İngiliz denizaltı Astute (UGM-109E Tomahawk TLM) Doğu Akdeniz’e girdi. Nükleer enerjili İngiliz denizaltısının resmî olarak izleme görevi yaptığı alanın dışına çıkarak sondaj bölgesine geçmesi, önümüzdeki günlerde bölgede hareketli günler yaşanacağını gösteriyor.