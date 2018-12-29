Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Menbiç’e operasyon yapmasından korkan terör örgütü PKK/YPG yine ortalığı karıştırmaya çalışıyor. YPG, Türkiye ile Rusya arasında bugün Moskova’da yapılacak zirve öncesi yeni bir hamlede bulundu. YPG’nin, Suriye Ordusu’nu Menbiç’e davet etmesi üzerine yabancı ajanslar “Suriye Ordusu Menbiç’e girdi” haberlerini servis etti. Bir süre sonra Suriye ordusu “Menbiç’e Suriye bayrağını diktik” açıklamasında bulundu. Terör örgütü de, sivillerin zarar görmemesi için silahlı militanlarını ilçe dışına çıkaracaklarını ve bu alanların rejime bırakacağı bildirildi.

GÖSTERMELİK HAREKET

Ancak işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Sabah saatlerinde Rus ve Suriye ordusundan bir heyetin Menbiç’e giderek ilçe merkezine Suriye bayrağını diktiği ortaya çıktı. Heyetin daha sonra çekilen video ve fotoğrafları sosyal medya üzerinden servis etti. PKK/YPG böylece Moskova’da bugün yapılacak zirvede, Türkiye’nin bölgeye operasyon yapmasını engellemeye çalışıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı noktalardan çekildiklerini duyuran ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayan terör örgütünün militanlarının büyük kısmının ise halen ilçede olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmeler yaşanırken Fransız askerleriyle birlikte bölgede bulunan ABD helikopterleri Menbiç semalarında uçtu. 2 helikopter alçak uçuş yaparak devriye görevinde bulundu.

PENTAGON YALANDI

Öte yandan DEAŞ Karşıtı Koalisyon ve Pentagon’dan yapılan açıklamada, rejimin Menbiç ilçesine girdiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı bildirildi.