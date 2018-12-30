Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ’la mücadele bahanesiyle şu ana kadar terör örgütü YPG/PKK’ya 6 bin 700 tır silah ve zırhlı araç veren ABD’nin ‘silahlar geri alacak mı?’ sorusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’li komutanlar, Suriye’den çekilme kararı alan Donald Trump’ın, YPG’ye verdiği silahları geri almaması gerektiğini söyledi.

ABD’li yetkililere göre, ABD birliklerinin Suriye’den çekilme planı üzerinde çalışan ABD’li komutanlar, Beyaz Saray’a terör örgütü PKK/YPG’ye dağıtılan silahların toplanmaması önerisinde bulunacak.

Pentagon’daki tartışmaların henüz erken bir aşamada olduğunu ve nihai kararın alınmadığını belirten yetkililer, tamamlanacak planın önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump’a sunulacağını söyledi.

Pentagon ise henüz silahlarla ilgili bir yorum yapmanın ‘uygunsuz‘ ve erken olduğunu açıkladı. Pentagon Sözcüsü Komutan Sean Robertson “Planlama hâlâ devam ediyor. Birliklerimizin güvenliğini sağlamak için tüm tedbirleri alırken, kontrollü ve tasarlanmış bir çekilme üzerine odaklandık” ifadelerini kullandı.

Pentagon’un PKK/YPG’ye dağıttığı silahların kaydını tutmasına rağmen dağıtılan tüm silahların yerinin tespitinin neredeyse imkânsız olacağı kaydedildi. ABD’li ismi açıklanmayan bir yetkili “Onları nasıl geri alacağız ve kim geri alacak?” diye konuştu.

ABD, 300 tır silah ve zırhlı araçtan oluşan son teslimatı 1 ay kadar evvel yapmıştı.