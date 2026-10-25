6 ülkede protesto fırtınası! Yastıkları ateşe verdiler, askerler sokağa indi

İSPANYA'DA 25 BİN KİŞİ EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ

İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 25 bin kişi kamu emeklilik sistemini savunmak amacıyla gösteri düzenledi.

Ülkenin farklı bölgelerinden gelen protestocular Atocha tren istasyonundan Gran Via'ya yürüdü.

Göstericiler emekli maaşlarının enflasyona göre artırılmasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve kadınlarla erkekler arasındaki emekli maaşı farkının kapatılmasını istedi.

Kalabalık ayrıca kamu emeklilik sisteminin özelleştirilmesine de karşı çıktı. Birçok gösterici "Emeklilik maaşlarımızı koruyun ve garanti edin" yazılı pankartlar taşıdı.

Madrid Meclisi'ndeki Mas Madrid partisinin sözcü yardımcısı Emilio Delgado, "Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Bir ömür boyu süren çalışma, onurlu bir emekliliği hak eder" açıklamasını yaptı.