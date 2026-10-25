6 ülkede protesto fırtınası! Yastıkları ateşe verdiler, askerler sokağa indi
Avrupa'da protesto dalgası giderek büyüyor. Fransa, İtalya ve Arnavutluk'ta göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda savaş alanlarını aratmayan görüntüler paylaşıldı.
Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken Paris'te 142 kişi gözaltına alındı, Tiran'da 2 bin 500 polis görevlendirildi. Milano'da 500 asker sokaklara konuşlandırıldı.
İspanya'da 25 bin kişi emeklilik hakları için yürürken Portekiz'de konut krizi, Yunanistan'da ise hayat pahalılığı ve eğitim politikaları protestoların odağında yer aldı.
FRANSA'DA SON DURUM
Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenen protesto, önceki haftaya kıyasla daha sakin geçti. Ancak yürüyüşün sonunda polisle bazı göstericiler arasında çatışma çıktı.
Paris Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Denechere, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada polisin 142 kişiyi gözaltına aldığını, bunlardan 126'sını adli gözaltı işlemlerine tabi tuttuğunu iletti.
17 Ekim'deki protestolarda ise polis 855 kişiyi gözaltına almış, 557 kişi hakkında adli gözaltı işlemi başlatmıştı.
Emniyet yetkilileri, önceki hafta yaşanan geniş çaplı yağma olaylarının bu kez tekrarlanmadığını açıkladı.
SARI YELEKLİLER 31 EKİM İÇİN YENİ ÇAĞRI YAPTI
Fransa'daki Sarı Yelekliler hareketi, hükümetin "otoriter eğilimini" protesto etmek amacıyla yeni bir eylem çağrısında bulundu.
Hareket, 31 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde lise ve üniversite öğrencilerini, işçileri, çiftçileri ve emeklileri bir araya getirmeyi hedeflediğini açıkladı.
Organizatörler, farklı toplumsal kesimlerin katılımıyla Fransa'nın çeşitli kentlerinde toplantılar ve protestolar düzenlemeyi planladıklarını duyurdu.
ARNAVUTLUK'TA YER YERİNDEN OYNADI
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolara katıldı. Öğrenciler, muhalefet partilerinin destekçileri, akademisyenler ve sanatçılar da gösterilerde yer aldı.
Arnavutluk makamları, başkentte 2 bin 500 polisi görevlendirdi.
Göstericiler hükümet binalarının önünde toplandı. Bazı grupların kamu binalarına saldırmasının ardından çevik kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Ekim ortasından bu yana devam eden protestolar sırasında onlarca kişi gözaltına alındı. Yetkililer, önceki olayları da kapsayan çatışmalarda polisler ve göstericiler dahil 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE YASTIKLARI ATEŞE VERDİLER
Muhalefetteki Demokrat Parti'nin destekçileri, Başbakan Edi Rama'nın ofisi önünde yaklaşık bir buçuk saat toplandı.
Göstericiler, Rama'nın öğrencilerle diyalog çağrısını simgelemek amacıyla yerleştirdiği yastıkları ateşe verdi.
Kalabalık daha sonra Eğitim Bakanlığına yürüdü. Bakanlık önünde de lise ve üniversite öğrencileri protesto düzenledi.
Öğrenciler öğrenim ücretlerinin düşürülmesini, eğitime ayrılan kamu kaynaklarının artırılmasını ve eğitim sistemindeki yolsuzluk iddialarının araştırılmasını istedi.
Bazı öğrenciler ise Başbakan Rama'nın istifasını talep eden hükümet karşıtı göstericilere katıldı.
"RAMA HAPSE, BERİSHA HAPSE"
Arnavutluk'taki protestolarda yalnızca hükümet değil, muhalefet liderleri de hedef alındı.
Göstericiler "Rama hapse" ve "Berisha hapse" sloganları atarak hem Başbakan Edi Rama'yı hem de muhalefetin önde gelen ismi Sali Berisha'yı protesto etti.
İTALYA'DA 500 ASKER SOKAĞA İNDİ
İtalya'da Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna ve Floransa başta olmak üzere birçok kentte protestolar düzenlendi.
Önceki hafta yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarlanmasını önlemek isteyen hükümet, Milano'nun merkezinde yaklaşık 500 askeri görevlendirdi.
Duomo Meydanı çevresinde güvenlik önlemleri arttı. Lüks mağazalar vitrinlerini ahşap panellerle korumaya aldı.
Polis tren istasyonlarında kontroller yaptı, dronlarla gözetimi artırdı ve hızlı müdahale ekiplerini hazır tuttu.
Ancak Milano'da güvenlik güçlerinin endişe ettiği ölçekte yeni bir yağma yaşanmadı.
ROMA'DA POLİSLE GÖSTERİCİLER ÇATIŞTI
Başkent Roma'da savaş ve emperyalizm karşıtı yürüyüşün büyük bölümü olaysız geçti.
Yürüyüşün ardından kalabalıktan ayrılan bazı göstericiler Kolezyum çevresinde izinsiz eylemler düzenledi. Daha sonra başbakanlık binasına doğru ilerlemeye çalışan gruplarla polis arasında çatışma çıktı.
Bazı göstericiler güvenlik güçlerine şişe ve patlayıcı maddeler fırlattı. Polis tazyikli su ve coplarla müdahale etti.
İtalyan polisinin açıkladığı ülke geneli verilere göre sekiz şehirdeki protestolarda dokuz kişi tutuklandı. Polis 371 kişiyi kısa süreliğine karakola götürdü. Bu kişilerin 110'unun çocuk olduğu açıklandı.
Ülke genelinde yaklaşık 4 bin 200 kişinin kimliği kontrol edildi.
Öte yandan Roma'da maskeli protestocular Kolezyum'a girerek çevreye zarar verdi.
İSPANYA'DA 25 BİN KİŞİ EMEKLİLİK HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜ
İspanya'nın başkenti Madrid'de yaklaşık 25 bin kişi kamu emeklilik sistemini savunmak amacıyla gösteri düzenledi.
Ülkenin farklı bölgelerinden gelen protestocular Atocha tren istasyonundan Gran Via'ya yürüdü.
Göstericiler emekli maaşlarının enflasyona göre artırılmasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını ve kadınlarla erkekler arasındaki emekli maaşı farkının kapatılmasını istedi.
Kalabalık ayrıca kamu emeklilik sisteminin özelleştirilmesine de karşı çıktı. Birçok gösterici "Emeklilik maaşlarımızı koruyun ve garanti edin" yazılı pankartlar taşıdı.
Madrid Meclisi'ndeki Mas Madrid partisinin sözcü yardımcısı Emilio Delgado, "Hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalıdır. Bir ömür boyu süren çalışma, onurlu bir emekliliği hak eder" açıklamasını yaptı.
İSPANYA'DA EMEKLİLİK TARTIŞMASI SEÇİM GÜNDEMİNDE
İspanya'da gelecek ay yapılması planlanan genel seçimler öncesinde emeklilik sistemi siyasi tartışmaların merkezine yerleşti.
Ülkenin yaşlanan nüfusu, düşük doğum oranları ve çalışan sayısının emeklilere oranla azalması, sistemin finansmanına ilişkin tartışmaları artırdı.
İspanya'nın aylık emeklilik ödemeleri bu yıl yaklaşık 14,5 milyar avroya ulaşmıştı.
Başbakan Pedro Sanchez, sağcı Halk Partisinin iktidara gelmesi halinde emekli maaşlarının enflasyona göre artırılması uygulamasını zayıflatabileceğini iddia etti.
Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo ise partisinin seçimleri kazanması durumunda maaşları enflasyon oranında artırmayı sürdüreceğini açıkladı.
Sánchez de görevde kalması halinde kamu emeklilik sistemini koruyacağını belirtti.
PORTEKİZ'DE KONUT KRİZİNE KARŞI PROTESTOLAR
Portekiz'de protestoların odağında artan konut fiyatları ve uygun fiyatlı ev bulma sorunu yer aldı.
Lizbon'da göstericiler, barınma maliyetlerine karşı taleplerini dile getirmek için sokaklara çıktı.
Euronews'in haberine göre protestocuların temel talebi, uygun fiyatlı konutlara erişimin artırılması oldu.
İspanya'daki gösteriler emeklilik haklarına odaklanırken Portekiz'de konut sorunu ön plana çıktı.
PORTEKİZ'DE POLİS ÇADIR KAMPINA MÜDAHALE ETTİ
Portekiz'in başkenti Lizbon'da 24 Ekim'de binlerce kişi konut krizine karşı yürüdü. Göstericiler, Marquês de Pombal'den Rossio Meydanı'na ilerledi ve meydanda 100'den fazla çadır kurdu.
25 Ekim Pazar günü sabaha karşı polis ekipleri meydana girerek kampı dağıttı. Reuters'ın haberine göre polis birkaç kişiyi gözaltına aldı, olaylarda hafif yaralanmalar yaşandı.
Göstericiler, hükümetin tahliyeleri kolaylaştıracak ve yeni kira sözleşmelerindeki fiyat sınırlamalarını kaldıracak düzenlemesini geri çekmesini istedi.
YUNANİSTAN'DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER SOKAĞA ÇIKTI
Yunanistan'da da hafta boyunca hayat pahalılığı ve eğitim harcamaları protestolara yol açtı.
Başkent Atina'da yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Selanik'te 2 bin ila 2 bin 500, Patras'ta ise 3 binden fazla gösterici eylemlere katıldı.
Öğrenciler ve öğretmenler eğitim bütçesinin artırılmasını, okullardaki personel açığının giderilmesini ve öğrencilere daha fazla barınma desteği sağlanmasını istedi.
Üniversite öğrencileri yüksek kiraları ve yetersiz yurt kapasitesini protesto etti.
ATİNA'DA KONUTLARIN HACİZ YOLUYLA SATILMASINA TEPKİ
Borçlu ailelerin konutlarını korumak isteyen gruplar da Atina'da toplandı.
Sendikalar, borçlu dernekleri ve tüketici örgütleri Ekonomi ve Maliye Bakanlığı önünde protesto düzenledi.
Göstericiler, ailelerin ilk konutlarının yasal güvenceye kavuşmasını, haciz yoluyla konut satışlarının durdurulmasını ve borçlu haneler için yeni önlemler alınmasını talep etti.