Ford’dan yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir  şekilde ayrılmasının şirketin ülkedeki yatırım planlarını etkileyebileceği  belirtilirken, “Bu şekilde bir durum İngiliz otomotiv endüstrisi ve Ford’un  ülkedeki üretim faaliyetleri açısından yıkıcı olur. Avrupa’daki işimizde  rekabetin korunabilmesi gereken her şeyi yapacağız.” ifadeleri kullanıldı.

Otomotiv şirketi halihazırda İngiltere’de toplam 13 bin kişiyi  istihdam ediyor.

İngiliz The Times gazetesinin bugün yayımlanan haberinde ise şirketin  bir temsilcisinin İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı telefon görüşmesinde,  Ford’un İngiltere dışında alternatif fabrikalar için hazırlık yaptığını söylediği  öne sürüldü.

Ford’dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada ise, İngiltere'nin AB’den  anlaşmasız ayrılması durumunda 1 milyar dolarlık bir masrafla yüz yüze kalacağı  bildirilmişti.

AB referandumunun yapıldığı Haziran 2016'dan bu yana yatırım  planlarını rafa kaldıran pek çok finans sektörü dışındaki şirket de  belirsizliklerin yüksek olması nedeniyle operasyonlarının bir bölümünü alternatif  ülkelere kaydırmaya başlamıştı.

İngiliz Sanayi Konfederasyonu (CBI) Başkanı Carolyn Fairbairn, 30  Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiliz şirketlerin ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB)  anlaşmasız ayrılma olasılığına karşı hazırlıklarını artırdığını ifade etmişti.