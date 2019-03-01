Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem
01.03.2019 - 12:00 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Peru,deprem,son dakika,
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