Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Azangaro'nun 9 kilometre kuzeybatısı olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yerin 258 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.