Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık  2016'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)  elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davaya  sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz  sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Tutuklu bazı sanıklarla bulundukları  cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlantı kuruldu. Suikasttan önce Karlov'un korumasının olup olmadığı, güvenliğinin  nasıl sağlandığı bilgilerini kendisine bağlı MİT Rusya masasında görev yapan  Vehbi Kürşat Akalın'dan temin ederek Cemal Karaata'ya ilettiği iddia edilen  tutuklu sanık Hüseyin Kötüce, hakim karşısına çıktı.

Örgütün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı ve "Yusuf" kod ismini  kullandığı belirtilen eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı  Kötüce, savunmasına öz geçmişini anlatarak başladı.

Lise son sınıfta örgüte ait Işık dershanesine yüzde 90 indirim hakkı  kazanarak kayıt yaptırdığını belirten Kötüce, dershanenin düzenlediği Çanakkale  gezi programına katıldığını, bu etkinlik aracılığıyla örgütle tanıştığını ifade  etti.

Dershanede bulunduğu sürece manevi, milli duygulara ve yasalara aykırı  bir durumla karşılaşmadığını savunan Kötüce, Kocaeli Üniversitesinde Elektronik  ve Haberleşme Mühendisliğini kazandığını anlattı. Kötüce, devlet yurdu başvurusu  olumlu sonuçlanmadığı için dershanedeki öğretmenlerinin aracılığıyla örgüt evinde  kalmaya başladığını ifade etti.

"BU DOSYAYA NASIL GİRDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Hazırlık sınıfındayken ücret karşılığında özel ders vermeye  başladığını söyleyen Kötüce, bir yıl sonra örgütle bağlantısı olmayan bir evi tek  başına kiraladığını dile getirdi. Bir süre sonra Adana'daki kardeşini kötü  alışkanlıklar edinmemesi için İzmit'teki bir cemaat yurduna yerleştirdiğini  kaydeden Kötüce, 2010'da İstanbul Fatih'e taşındığını, burada yazılım firmasında  çalışmaya başladığını belirtti.

KPSS'ye hazırlık kapsamında örgütün kapatılan FEM Akademi dershanesine  gittiğini dile getiren Kötüce, "Tabii cemaate sempati duyduğum düzeyde kandil  gibi programlara ara ara katıldım. Bu esnada kız arkadaşım oldu." dedi.

Kız arkadaşıyla ayrıldığı için İstanbul'dan Ankara'ya geldiğini burada  da "home ofis" çalıştığını belirten Kötüce, Ankara'ya geldikten sonra örgütle  bağlantısını tamamen kestiğini öne sürdü.

İlerleyen zamanlarda evlendiğini, eşinin Kocaeli'de öğretmenlik  yaptığını, bu esnada kendisinin de BTK teknik uzman yardımcısı olarak göreve  başladığını aktaran Kötüce, elektronik belge yönetim sistemi alanında çalıştığı  için bütün kurum çalışanlarıyla muhatap olduğunu söyledi.

Kanun ve yönetmenliklere uygun şekilde çalıştığını iddia eden Kötüce,  "Ben, BTK'de 6 Aralık'ta işe başladım. Hemen sonra 17-25 Aralık darbesi oldu. O  süreçte yaşananlara rağmen hakkımda hiçbir idari ve adli soruşturma yapılmadı. Bu  süreçten sonra eşim görev yaptığı Samanyolu Koleji'nde yaşananlardan rahatsız  olduğunu, görevden ayrılacağını söyledi. Ancak okul yönetimi ve velilerin  ısrarıyla son yazılı sınavlarını yaptıktan sonra okulu bıraktı. Hayatım gayet  normal bir şekilde devam ederken bu dosyaya nasıl girdiğimi bilmiyorum."  savunmasını yaptı.

VERDİĞİ BİLGİLERİ İNKAR ETTİ

Gözaltındayken Karlov suikastına ilişkin verdiği bilgileri inkar eden  Kötüce, sorgu sırasında kendisine ezberletilen bir senaryoyu uydurduğunu öne  sürdü.

Kötüce, davanın sanıklarından Vehbi Kürşat Akalın'ı mahkeme  safahatında gördüğünü, öncesinde tanımadığını, kendisinden büyükelçiye ilişkin  bilgi talebinin olmadığını iddia etti.

İddianamede Büyükelçi Karlov'un korumayla gezip gezmediğini  araştırmakla suçlandığını ifade eden Kötüce, bir gazetecinin yazısında dahi  Karlov'un korumasız gezdiğinden bahsettiğini kaydetti.

Kötüce, suikast sırasında eşinin Kocaeli'deki ailesinin yanında  bulunduğunu anlatarak, cinayete karışan birisinin bu kadar rahat olamayacağını  savundu. Eşinin FETÖ'ye ait dershanede çalıştığından bahsedildiğini aktaran  Kötüce, eşinin üniversite eğitimi sırasında başörtüsü nedeniyle sorun yaşadığını,  okulunu bitirmesinin ardından da kamuda yine başörtüsü sebebiyle çalışamadığını  anlattı.

Eşinin, örgüte ait bir dershanede başörtüsüyle iş bulduğunu bildiren  Kötüce, daha sonra eşine Ankara'daki Samanyolu Koleji'nden iş teklifi geldiğini,  onun da kabul ettiğini belirtti. Aleyhinde ifade veren isimlerden bazılarını tanımadığını, bazılarını  tanıdığını aktaran Kötüce, aleyhindeki ifadelerin neden verildiğini bilmediğini  dile getirdi.

Şahin Söğüt ile BTK'de çalışmaları nedeniyle görüştüklerini savunan  Kötüce, "Söğüt önce açığa alınmış, yanlış hatırlamıyorsam Aralık 2016'da göreve  dönmüştü. Göreve iade edilen personel, görevim nedeniyle yanıma gelmek  zorundaydı. Orada üç kere telefonla görüşmüşüz. Ne Söğüt ne de başkasıyla  örgütsel kapsamda bağlantım oldu." diye konuştu.

Sanıklardan Salih Yılmaz ile 5 bin GSM baz bağlantısı bulunduğunun  söylendiğine işaret eden Kötüce, Yılmaz'ın da kendisi gibi Çakırlar'da oturduğunu  söyledi. Kötüce, diğer bazı kişilerle GSM baz birlikteliklerine ilişkin  raporların da hatalı olduğunu iddia etti. Kötüce, "Çok ağır bir suçlamayla karşınızdayım. Hiçbir suç işlemedim.  Hiçbir terör örgütüne ya da şebekesine üye olmadım. Beraatimi talep ediyorum."  diye konuştu.