Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminde güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışma yaşandı. Olaylarda 41’i plastik mermiyle, 2’si gerçek mermiyle olmak üzere toplam 69 kişinin yaralandığı belirtildi.



Öte yandan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Venezuela Büyükelçiliğinde Nicolas Maduro ile Guaido yandaşları çatıştı. Taşlarla birbirine saldıran gruba polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Olaylarda 1 kişinin yaralandığı 2 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

25 asker Brezilya elçiliğine sığındı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan darbe girişiminde yer alan 25 askerin başkent Karakas'taki Brezilya Büyükelçiliğine sığındığı öğrenildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise askerlerin sığınma talebini kabul ettiklerini doğruladı.