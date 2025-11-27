Sahte kadın profilleriyle tuzağa düşürdükleri erkeklere anlaşmalı eğlence mekânlarında cebir ve tehditle 8-10 kat hesap ödettiren 16 çete elemanı tutuklandı.

Antalya’da polise başvuran bazı kişiler, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları ile açılan sahte hesaplardan kendileriyle mesaj yoluyla iletişime geçildiğini ve dolandırıldıklarını belirttiler. Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikâyetçi oldu. Oluşturulan özel polis ekibi, kent merkezindeki bir iş yerini 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında kadın profilleriyle hesap açtıkları, buradan tanıştıkları erkekleri de anlaşmalı iş yerlerine davet ederek tuzağa düşürdükleri tespit edildi. Müşterilerin hesaba itiraz etmesi üzerine ise şüphelilerin silah göstererek, cebir ve tehditle nakit, kredi kartı ya da mobil bankacılık üzerinden hazır kredi kullandırarak ödemeye zorladıkları belirlendi. Şüphelilerin, iş yerinde çalışan kadınları da bu dolandırıcılık sürecinde kullandıkları ortaya çıktı.

SON KADEH OPERASYONU İLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla’da “Son Kadeh” ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 32 adrese yapılan baskınlarda 17’si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ PAKET SİGARA 1.000 LİRA

Ele geçirilen sipariş fişinde, peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fi yatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı görülüyor. Bir başka sipariş fişinde ise ızgara için 1.950 lira, fasıl için 2 bin 500 lira, iki paket sigara için de 1.000 lira yazıldığı, toplamda 21 bin 950 liralık hesap çıkarıldığı yer alıyor.

29 şüpheliden 16’sı “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “tehdit ve hakaret” suçlarından tutuklandı. Bahse konu iş yeri de kapatıldı.

