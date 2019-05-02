Avustralya Northern Territory Parkları ve Yaban Hayatı Komisyonu, bölge başkenti Darwin şehrine bağlı Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem otoyolunda korucular tarafından 3 gözlü yılan bulunduğunu bildirdi. Komisyonun resmi sosyal medya sayfasına fotoğrafı yüklenen 40 santimetre uzunluğundaki 3 gözlü yavru yılan binlerce beğeni aldı.
Yılanda bulunan üçüncü göz doğum kusuru gibi görünmesine rağmen, çekilen röntgende yılanın birbirine yapışık iki ayrı kafasının olmadığı, 3 işleyen göze sahip tek bir kafatası olduğu görüldü.
Parklar ve Vahşi Yaşam personeli, korucular tarafından bulunduğunda 3 aylık olan ve Monty Python adını verdikleri yavru yılanın kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi.
Avustralya’da 3 gözlü yılan bulundu
02.05.2019 - 17:40 | Son Güncelleme: 02.05.2019 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Northern Territory bölgesinde korucular 3 gözlü yılan buldu.
Avustralya Northern Territory Parkları ve Yaban Hayatı Komisyonu, bölge başkenti Darwin şehrine bağlı Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem otoyolunda korucular tarafından 3 gözlü yılan bulunduğunu bildirdi. Komisyonun resmi sosyal medya sayfasına fotoğrafı yüklenen 40 santimetre uzunluğundaki 3 gözlü yavru yılan binlerce beğeni aldı.
Etiketler : Avustralya,3 gözlü yılan,
621758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621758.aspx
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