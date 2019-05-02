Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Northern Territory Parkları ve Yaban Hayatı Komisyonu, bölge başkenti Darwin şehrine bağlı Humpty Doo kasabası yakınlarındaki Arnhem otoyolunda korucular tarafından 3 gözlü yılan bulunduğunu bildirdi. Komisyonun resmi sosyal medya sayfasına fotoğrafı yüklenen 40 santimetre uzunluğundaki 3 gözlü yavru yılan binlerce beğeni aldı.

Yılanda bulunan üçüncü göz doğum kusuru gibi görünmesine rağmen, çekilen röntgende yılanın birbirine yapışık iki ayrı kafasının olmadığı, 3 işleyen göze sahip tek bir kafatası olduğu görüldü.

Parklar ve Vahşi Yaşam personeli, korucular tarafından bulunduğunda 3 aylık olan ve Monty Python adını verdikleri yavru yılanın kısa bir süre sonra öldüğünü söyledi.