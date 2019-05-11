Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran ile nükleer anlaşmadan ayrılmalarından sonra İran ekonomisinin oldukça kötüleştiğini belirten ABD Başkanı Donlad Trump “Yapmaları gereken şey şu: Beni arasınlar, oturup konuşalım ve adil bir anlaşma yapalım. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz; istediğimiz çok bir şey değil. Bu, onları yeniden iyi bir pozisyona getirebilir. İran’a zarar vermek istemiyoruz” dedi.

CEVANİ: MÜZAKERE YOK

Trump’a cevap veren İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyasi Yardımcısı Yedullah Cevani ise, ABD ile müzakere olmayacağını söyledi. ABD’nin yaptırımlar ve siyasi baskılar ile İran’ı yeni bir müzakereye çekmeye çalıştığını söyleyen General Cevani “Trump ve ekibi İran’da karşılık çıkacağına ve İran’ın bu krizden kurtulmak için ABD ile müzakere yapacağına inanmaktaydı. Ancak bu gerçekleşmedi” dedi. İran’ın hiçbir zaman ABD’ye güvenmediğini söyleyen Cevani “ABD ile müzakere olmayacak, Amerikalılar da bize karşı bir askerî adım atma cesaretini gösteremeyecekler” ifadelerini kullandı.

HÜKÛMETE DESTEK

İran Millî Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise nükleer anlaşmadaki taahhütlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin kararın, anlaşmaya muhatap ülkeleri tekrar anlaşmaya çekmek için alındığını dile getirdi. Nükleer anlaşmaya muhatap ülkelerin anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri için bu kararı aldıklarını söyleyen İran Millî Güvenlik Konseyi Sözcüsü Hüsrevi “Bu yönde aşamalı olarak ilerleyeceğiz” dedi.