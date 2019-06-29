Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Senatosu, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan David Michael Satterfield’ın görevini onayladı. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Ankara Büyükelçisi John Bass ülkeden ayrılmış daha sonra Afganistan’a atanmıştı. O tarihten sonra ABD, yaklaşık iki yıldır Bass’ın yerine büyükelçi görevlendirmemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkan Satterfield’ın Ankara’ya atanmasının sadece Türkiye’yi değil; bölge ülkelerini de ilgilendirmesinin sebebi şu: 2018 tarihinde ABD, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün arasında Suriye paylaşım toplantısı yapıldı. Toplantıda ABD, Batılı müttefikleriyle birlikte Suriye’yi bölmeyi ve savaşı uzatmayı hedefleyen bir plan uygulamaya karar verdi. Plan Washington’daki İngiltere Büyükelçiliğinde Orta Doğu’dan sorumlusu Benjamin Norman’ın yazdığı 12 Ocak tarihli gizli yazının sızmasıyla ortaya çıktı. O toplantıya katılanlar arasında, dönemin ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Yardımcısı, bugünün ise ABD Ankara Büyükelçisi olan David Satterfield da bulunuyordu. Satterfield, gizli toplantıda Trump’ın, ABD’nin Suriye’de geniş askerî varlığını sürdürmeye karar verdiğini doğruladı. Amaç, DEAŞ’ın yeniden canlanmasını ama daha da önemlisi, İran’ın siyasi çözüm arayışıyla Suriye’de kalıcı olarak yerleşmesini ve kendini dayatmasını engellemekti. İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Satterfield’ın atanması “Trump’ın İran politikasına uygun kişi” olarak değerlendirildi.