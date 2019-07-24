Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Önceki gün, Ankara’ya gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin temasları dün de sürerken Jeffrey’in Ankara’ya yeni bir güvenli bölge önerisiyle geldiği belirtilmişti. Önerinin detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Jeffrey’in terör örgütü YPG’nin güvenli bölge konusundaki taleplerini dile getirildiği öne sürüldü. Söz konusu teklifte, Suriye’nin kuzeyinde 5 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması, bu bölgeden ağır silahların ve terör örgütü PKK’ya bağlı teröristlerin çıkartılması ve kontrolün yerel güçlere bırakılmasının yer aldığı iddia edildi.

ANKARA: KONTROL TSK’DA OLSUN

Ankara’nın güvenli bölgede konusunda kırmızı çizgisini; Cerablus, El Bab ve Afrin’deki gibi bir yapının oluşturulması, güveliğin tamamen yerel güçler ile TSK tarafından sağlaması ve yönetimin yerel yöneticilere devredilmesi oluşturuyor. Ankara ayrıca güvenli bölgenin derinliğinin Türkiye sınır hattından 30-35 kilometre derinlikte olmasını istiyor.