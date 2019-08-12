İdlib anlaşmasını ihlal eden ve geçen hafta başlattığı kara saldırıları ile Tel Meleh, Erbain, Cubbeyn, Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü ele geçiren rejim, Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu. Rejime bağlı güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir muhaliflerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altında kalma riski oluştu. Habit’in rejim kontrolüne geçmesiyle bölgedeki çatışmaların seyrinin değiştiğini ifade eden Suriye muhalefeti kaynakları, geçen haftaya kadar rejimin Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediğini ancak Sukeyk Tepesi ve Habit hamlesiyle saldırıların kuşatmaya dönme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor. Rusya destekli Esad rejiminin ilerlediği bölgede Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor. Muhalifler, saldırıların genişlemesi veya bir kuşatma hamlesinin gerçekleşmesi durumunda Morik’teki gözlem noktasının da kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.
Esad bir beldeyi daha ele geçirdi
12.08.2019 - 04:45 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 04:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’deki Beşar Esad rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yeni bir saldırı başlattı. Hama ilinin kuzeyinde Suriyeli muhalifler ve Rusya destekli Esad rejimi arasındaki çatışmalar devam ederken rejim güçleri İdlib’in güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi’ni Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) aldı.
Etiketler : suriye,esad,
643341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643341.aspx
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