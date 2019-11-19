Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, ABD’nin Suriye’de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı’nda boşalttığı üsse yerleşti. Rus bayraklı askerî konvoy Fırat Nehri üzerindeki barajda kurulu üsse girdi. Bir Rus komutanın, terör örgütü YPG/PKK mensubu Şervan Derviş ile yan yana konuşma yapmasının ardından üssün devir teslimi gerçekleştirildi. Bu esnada, Rus komutan ve söz konusu teröristin, Rusya bayrağı ve örgüt flamasını değiş tokuş etmesi dikkati çekti. Rusya, geçen hafta da Fırat Nehri’nin doğusundaki Ayn el-Arab ilçesinde ABD’nin boşalttığı Sırrin ve Sebit üslerine konuşlanmıştı. Fırat Nehri’nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015’te ABD desteğiyle YPG/PKK’nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat’ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016’da barajda üs kurmuştu.

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Diğer yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK’nın kadın kolu YPJ’nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı. Caggins, Kürtçe ve İngilizce paylaşımında, “Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın” dedi.