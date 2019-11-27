Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Kuzey Makedonya’da bulunan Ohri Ali Paşa Camii’nde sürdürülen restorasyon tamamlandı. 1573’te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan ve 1823’te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla anılan cami, yarın ibadete açılacak. Caminin minaresinin 107 yıl önce yıkıldığını belirten Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, restorasyon için Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı ile iş birliğine gittiklerini aktardı. Erdem “Caminin orijinal halini gösteren belgeler esas alınarak restorasyon yapıldı. 20. yüzyıl başlarında yıkılan 32,5 metrelik minare yeniden inşa edildi” ifadelerini kullandı.