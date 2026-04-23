Birleşik Krallık tahtının varisi Prens William’ın, Real Madrid taraftarıyla konuşurken Galler’de bir Galatasaray taraftarıyla karşılaşmasına şaşırdığı anlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Birleşik Krallık varisi Galler Prensi William, Galler'de Real Madrid taraftarıyla bir araya geldi.

Prens William, bölgede karşılaştığı Madridlilerle sohbet ettiği esnada, kısa süre önce de Benfica ve Galatasaraylı taraftarlarla tanıştığını söyledi.

“GALATASARAYLI BİR TARAFTARLA TANIŞTIM”

Şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getiren William, ''Az önce bir Benfica taraftarı vardı, şurada bir Galatasaray taraftarı var. Burası nasıl Galler?" ifadelerini kullandı.

Prens’in esprili yorumu gülüşmelere neden olurken sosyal medyada da paylaşılan bu anlar kısa süre içerisinde viral oldu

