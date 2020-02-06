Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Türkiye ile yaptığı gizli askerî istihbarat iş birliği programını askıya aldığı iddia edildi. Reuters ajansının dört ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Washington, Türkiye’nin yıllardır PKK operasyonlarında faydalandığı gizli bir askerî istihbarat iş birliği programını süresiz olarak askıya aldı. Yetkililer bu kararın Ekim 2019’da başlayan Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle alındığını söyledi. Ajans bu durumun, harekât sebebiyle iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerin ne denli zarar gördüğünü gösterdiğini yazdı. Kimliklerinin gizli kalmasını talep eden ABD’li yetkililer, PKK’yı hedef alan istihbarat toplama misyonlarının geçen yıl sonunda durdurulduğunu söyledi. Habere göre ABD ordusu bu misyonları Adana’daki İncirlik üssünden kaldırdığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yürütüyordu. Yetkililerden biri de 2007’den beri devam eden program kapsamında İHA’ların Irak’ın Türkiye sınırındaki dağlık noktalarında uçuş yaptığını anlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü ise “Türkiye’nin PKK ile savaşını onlarca yıldır destekliyoruz. Politikamız gereği bu tür operasyonel konularla ilgili açıklama yapmıyoruz” dedi. Haberde ayrıca, Türkiye’den bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin konuyla ilgili açıklama yapmadığı ancak başka bir Türk yetkilinin söz konusu programın askıya alındığını doğruladığı bilgisine yer verildi.