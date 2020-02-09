Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da ateşkesin başladığı 12 Ocak tarihinden itibaren, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bu ülkenin doğusundaki askerî havalimanlarına ya da Mısır’ın Libya sınırı yakınındaki askerî hava üsleri yönüne çok sayıda kargo uçuşu gerçekleştirildiği tespit edildi. Uluslararası hava trafiği gözlemcileri, 12-26 Ocak tarihlerinde BAE’deki askeri havalimanlarından havalanan 37 kargo uçağının Libya’ya doğru yol aldığını paylaştı. Gözlemciler, günde 2-3 sefer yapan bu kargo uçaklarının bazen takip sisteminin dışına çıkarak indiği hava üssünü gizlemeye çalıştığını, bazılarının ise Libya’nın doğusu ve Mısır’ın batısındaki askeri hava üslerine inişinin kaydedildiğini belirtti. Önceki akşam saatlerinde de BAE’nin Abu Dabi kentindeki askeri havalimanından kalkan üç kargo uçağının Libya’nın doğusu yönünde hareket ettiği gözlendi. Bu uçaklarla birlikte 12 Ocak’tan bu yana yapılan kargo uçuşu sayısı 40’a ulaştı.

Bu uçaklarda askerî malzemenin yanı sıra bölgedeki ülkelerden paralı savaşçıların taşınma ihtimali de uluslararası basında dile getirildi. Bu kargo koridorunda kullanılan bazı uçakların 150 ton taşıma kapasitesine sahip Antonov-124 tipinde olması yapılan tahkimatın büyüklüğüne işaret etti.

SUDANLILARI DA TAŞIMIŞTI

Güvenlik görevlisi olma hayaliyle BAE’ye giden ve buradan Halife Hafter saflarında zorla savaştırılmak için Libya’ya götürülen bazı Sudanlılar ülkelerine döndükten sonra BAE’nin kendilerini kandırdığını açıklamıştı. Sudanlıları, Libya’ya götüren Black Shield isimli şirketin Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed El-Nahyan’a ait olduğu ortaya çıkmıştı.