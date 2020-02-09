Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin’e ait Esperanza Araştırma Üssü’nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi. Antartika’da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015’te 17,5 derece ölçülmüştü. Ayrıca Marambio Üssü’nde görevli bilim adamları, kaydedilen ortalama sıcaklığın 1971’den beri şubat ayında en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

Serkan Bayar İHA