Kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin’e ait Esperanza Araştırma Üssü’nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi. Antartika’da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015’te 17,5 derece ölçülmüştü. Ayrıca Marambio Üssü’nde görevli bilim adamları, kaydedilen ortalama sıcaklığın 1971’den beri şubat ayında en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.
Serkan Bayar İHA
Buzullarda sıcaklık 18 derece
09.02.2020 - 06:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Meteoroloji Örgütü’nden (DMÖ) ürkütücü bir açıklama geldi. Örgüt, Güney Yarım Küre’de yer alan Antarktika’da, bugüne kadarki en yüksek sıcaklık değerinin ölçüldüğünü bildirdi.
Kıtanın kuzeybatısındaki Arjantin’e ait Esperanza Araştırma Üssü’nde hava sıcaklığının önceki gün 18,3 derece ölçüldüğü belirtildi. Antartika’da bundan önce en yüksek sıcaklık değeri, Mart 2015’te 17,5 derece ölçülmüştü. Ayrıca Marambio Üssü’nde görevli bilim adamları, kaydedilen ortalama sıcaklığın 1971’den beri şubat ayında en yüksek seviyede olduğunu açıkladı.
Etiketler : buzul,sıcaklık,
680196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/680196.aspx
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