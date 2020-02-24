Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin dün sabah Gazze sınırı yakınında şehit ettiği ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor. Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, şehidin naaşını almaya çalışan Filistinlilere engel olmaya çalışıyor. Grubun üzerine ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor. Ateş açılmasının ardından Filistinliler şehidin naaşını bırakmak zorunda kalıyor. Grubu takip eden İsrail buldozeri şehidin cesedini almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor. Buldozeri kullanan kişi, Filistinli şehidin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.