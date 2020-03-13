Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'nin gece geç saatlerde, ordu ve İran’a yakın milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik saldırısında 6 kişi öldü.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de, yaptığı yazılı açıklamada, ABD saldırısını "Irak'ın ulusal egemenliğinin ihlali" olarak nitelendirdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, önceki gün Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'nın roketle vurulduğunu belirtmiş, ABD medyası da 2 Amerikan askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu saldırının ardından Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.