Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırda her türlü zorluğu göze alan sığınmacılar pes etti. Umudunu yitiren mülteciler ayrılmak istediklerini İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi. Diğer sığınmacılara da virüs nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar otobüslerle misafirhanelere gönderildi. Bu noktalarda karantinaları tamamlanacak sığınmacılar uygun bölgelere nakledilecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, bölgede görev yapan personele teşekkür etti. İl Özel İdaresi ve Edirne Belediyesi ekipleri alanda temizlik çalışması yaptı.

24 SAAT KESİNTİSİZ YARDIM

Avrupa’ya geçmek umuduyla Yunanistan sınırına gelen sığınmacılar, bölgede bir ay bekleyişlerini umutla sürdürdü. Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman sert müdahalelerde bulundu. Etkisini artırmak için tarihi geçmiş gaz bombaları atan, plastik mermileri içerisine koydukları tellerle güçlendiren, gazın etki alanını genişletmek amacıyla dev fanlar çalıştıran Yunan güvenlik güçlerinin, gerçek mermilerle açtığı ateş sonucu sığınmacılardan üçü hayatını yitirdi, 240’a yakın kişi ise yaralandı. Atılan gazdan binlerce sığınmacı etkilendi. Alanın güvenliği ve düzeni için yüzlerce güvenlik görevlisi, sağlık çalışanı, temizlik elemanı ve koordinasyonun sağlanması için bölgede nöbetleşe bekleyen kurum yöneticileri olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz hizmet verdi. Sığınmacıların beklediği alana kurulan sahra hastanelerinde 10 bine yakın muayene ve tedavi gerçekleştirildi.

BEBEKLİ AİLELERE ÖZEL İLGİ

Valilikten alınan bilgiye göre, sığınmacılara yemek dağıtımı haricinde çocuk bezinden bebek mamasına, hijyenik malzemeden battaniyeye, paltodan ayakkabıya 60 farklı kalemde 985 bin dağıtım gerçekleştirildi. Doğum yapanlar şehir merkezinde misafir edilirken, bebekli annelerin işlerini kolaylaştırmak için görevliler de yoğun çaba gösterdi. Bebekli sığınmacılar, yemek almak için sıraya girenlerden ayrı tutulup erzakları görevli kadınlarca alınarak çadırlarına bırakıldı.