Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 Covid-19 vakası görüldüğü bidirildi. Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Covid-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti. Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.