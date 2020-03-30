Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 111 Covid-19 vakası görüldüğü bidirildi. Virüsün, başkent Abuja ve Lagos başta olmak üzere 12 eyalete yayıldığı ifade edildi. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Covid-19 ile mücadele kapsamında başkent Abuja ve iki eyalette sokağa çıkma yasağı ilan etti. Afrika kıtasında vaka sayısı 4 bin 282, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 134 oldu.
Nijerya'nın başkentinde sokağa çıkma yasağı
30.03.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs vakaları yükseldi.
Etiketler : nijerya,
692229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/692229.aspx
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