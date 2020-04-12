Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 vakasının en çok görüldüğü ülkeler sıralamasında ikinciliğe oturan İspanya'da kötünün iyisi haberler gelmeye başladı. Ülkede son günlerde vaka ve ölüm oranlarında düşüş yaşandı. Bu konuda İspanya Sağlık Bakanlığı, virüs ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre Covid-19 sebebiyle önceki gün 605 olan günlük ölüm sayısı, dün 510'a geriledi. Böylelikle ülkede koronavirüs hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise dün itibarıyla 16 bin 353'e ulaştı. Bu arada taburcu olanların toplam sayısı 3 bin 441 artışla 59 bin 109'a çıktı. Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı ise 112 artışla 6 bin 84 oldu. Kentte vaka sayısı da 1066 artarak 45 bin 849’a yükseldi. Öte yandan İspanya hükûmeti, Covid-19'a karşı mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar uzattığı olağanüstü hâlden dolayı Portekiz ve Fransa'daki sınır noktası kontrollerin 14 gün daha devam edeceğini duyurdu. Ayrıca hükûmet yarından itibaren endüstrideki bazı iş kollarının, iki haftalık aradan sonra tekrardan çalışmasına izin verecek. Duraklarda bekleyenlere bedava maske dağıtılacak.