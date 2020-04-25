Rusya’nın Yamalo-Nenets bölgesinde 8 kişiyi taşıyan Mi-26 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi. Yerel acil servis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan teknik arıza ve pilot hatası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Rusya’da helikopter sert iniş yaptı: 6 yaralı
25.04.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 25.04.2020 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın kuzeyinde Mi-26 tipi helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rusya’nın Yamalo-Nenets bölgesinde 8 kişiyi taşıyan Mi-26 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi. Yerel acil servis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,
699379 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/699379.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER