Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Yamalo-Nenets bölgesinde 8 kişiyi taşıyan Mi-26 helikopterinin sert iniş yaptığı bildirildi. Yerel acil servis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olayda 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan teknik arıza ve pilot hatası nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.