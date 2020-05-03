Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California genelinde gencinden yaşlısına on binlerce kişi California Valisi Gavin Newsom’ın ve yerel yönetimlerin “Evde Kal” çağrılarını protesto etti. Eyalet plajlarını da kapatan Vali Newsom sert şekilde eleştirilirken birçok protestocunun sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralları uygulamadıkları gözlemlendi. Gösteriler en çok Orange County, Los Angeles ve California’nın başkenti Sacramento’da yoğunlaşırken göstericiler ABD Başkanı Donald Trump’ın salgına karşı açıklamalarına destek verip Californialı yetkililerin haklarını çiğnediğini belirtti. Protestolarda polis geniş güvenlik tedbirleri alırken müdahale etmekten kaçındı. Los Angeles’ta Belediye binası önünde gerçekleşen protestolarda da halk Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve Vali Newsom için istifa çağrısı yaparken “Özgür ABD” ve “Özgür Halk” sloganları attı. Protestoları birçok kişi de araçları ile korna çalarak destekledi. Protestolar sırasında karşıt görüşlüler ile ara sıra ortaya çıkan tartışmalar polis tarafından hızlıca yatıştırılırken protestocular günün sonunda olaysız şekilde dağıldı. California eyaletinde korona virüs vaka sayısı 52 bin 25'e, ölü sayısı ise 2 bin 124'e yükseldi. Vakaların büyük bir kısmı ise Los Angeles’ta bulunuyor.