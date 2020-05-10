Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin İdlib kentinde savaş nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi. İdlib kentinin merkezinde toplanan eylemciler rejim karşıtı sloganlar atarken, “Ne Esad rejimi, ne mülteci kampları biz vatanımızı geri istiyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, rejim saldırıları nedeni ile evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirirken, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.