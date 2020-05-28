Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollywood yıldızı Tom Cruise ile Tesla CEO’su Elon Musk'ın uzayda film çekme projeleri hakkında konuşan NASA Direkötü Jim Bridenstine, Elon Musk’ın şimdiden uzaya gitmek isteyen birçok müşterisi olduğunu söyleyerek, aktör Tom Cruise'un de bu isimlerden biri olduğunu belirtti.

NASA direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nunu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Bridenstine; NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu söyledi. Euronews'in haberine göre NASA yetkilisi, bunun Amerikan vergi mükelleflerinin maliyetlerini düşüreceğini ve her türden insan dahil olmak üzere uzaya erişimi artıracağını söyledi.

44 yaşındaki Bridenstine, “Bunu çok sık itiraf etmem, ama ilkokuldayken Top Gun filmini izlemiştim. Bu bana ilham verdi ve donanma pilotu olmaya karar verdim” dedi.

Bridenstine, “Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilecekse, NASA, hepimiz, elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız "dedi.